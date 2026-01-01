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Manfrotto MA2-SB-XS сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag XS
Manfrotto MA2-SB-XS сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag XS
Manfrotto MA2-SB-XS сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag XS
Manfrotto MA2-SB-XS сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag XS
Manfrotto MA2-SB-XS сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag XS
Manfrotto MA2-SB-XS сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag XS
Manfrotto MA2-SB-XS сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag XS
Manfrotto MA2-SB-XS сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag XS
Manfrotto MA2-SB-XS сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag XS

Manfrotto MA2-SB-XS сумка для фотоаппарата Advanced2 Shoulder bag XS

Manfrotto
Артикул: DAN-3610

Сумка для фотоаппарата Manfrotto MA2-SB-XS Advanced2 Shoulder bag XS.

Сумка для небольшой системной фотокамеры с установленным объективом и одним дополнительным объективом. Соответствует стандарту ручной клади, изготовлена из влагостойкой ткани, имеет модульные разделители и защитный чехол от дождя. Внешние размеры - 13,5х17,5х12 см, внутренние размеры - 12,5х16,5х11 см.

Описание

Обратное открытие клапана обеспечивает эргономичный и безопасный доступ к камере. Внутри установлены съемные делители, которые максимально защищают оборудование от механических повреждений.

Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань из которой изготовлена сумка, устойчивая к разрывам и царапинам.

Комплектуется дождевым чехлом и наплечным ремнем с мягкой накладкой.

Характеристики:

  • внешние размеры, см - 13,5х17,5х12
  • внутренние размеры, см - 12,5х16,5х11
  • крепление для штатива - да
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • влагостойкая ткань - нет
  • модульные разделители - да
  • защитный чехол от дождя - да
  • цвет - черный
  • материал - синтетическая ткань
  • вес, кг – 0,15

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Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 92х122 см. Размер в сложенном состоянии 40 см. Вес - 0,6 кг.

1 450 ₽
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