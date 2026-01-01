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Lowepro Magnum 200 AW сумка для фототехники

Lowepro Magnum 200 AW сумка для фототехники

Lowepro
Артикул: NVF-5860

Lowepro Magnum 200 AW – удобная сумка для двух цифровых зеркальных фотокамер с установленными объективами с фокусным расстоянием до 200 мм и нескольких дополнительных объективов. Размер, мм – 315x165x265.

Описание

Обеспечивает правильное распределение веса, превосходную защиту и мгновенный доступ к оборудованию. Съемные перегородки позволяют настраивать основное отделение. Имеются встроенный защитный чехол All Weather Cover, отделение для хранения карт памяти, дополнительная вставка на застежке молния, специальная вкладка из микрофибры для защиты ЖК-экрана, петли для аксессуаров и многое другое. Для переноски предусмотрена ручка и заплечный ремень.

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