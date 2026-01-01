Lowepro Magnum 200 AW сумка для фототехники

Обеспечивает правильное распределение веса, превосходную защиту и мгновенный доступ к оборудованию. Съемные перегородки позволяют настраивать основное отделение. Имеются встроенный защитный чехол All Weather Cover, отделение для хранения карт памяти, дополнительная вставка на застежке молния, специальная вкладка из микрофибры для защиты ЖК-экрана, петли для аксессуаров и многое другое. Для переноски предусмотрена ручка и заплечный ремень.
Fujimi FJ3030 – салфетка 30х30 см многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей.Благодоря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30Х30 см.