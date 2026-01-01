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Lowepro Format 160 фотосумка черная

Lowepro Format 160 фотосумка черная

Lowepro
Артикул: NVF-5859

Lowepro Format 160 – легкая компактная сумка, идеально подходит для транспортировки фототехники. В нее поместятся цифровая системная фотокамера с прикрепленным объективом, мелкие аксессуары и личные вещи. Внутренний размер, см – 21,0х12,0х19,5. Внешний размер, см – 24,0х16,0х23,0. Цвет – черный. 

Описание

Благодаря передвигающимся дивайдерам можно регулировать внутреннее пространство сумки так, как нужно пользователю, поэтому сумка подойдет не только для фотоаппарата, но и для малогабаритной видеокамеры. Водостойкие материалы позволяют использовать модель при любых погодных условиях. Сумку можно прикрепить на пояс или ремень, носить в руках или на плече.

Комплектация

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