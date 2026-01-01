Lowepro Format 160 фотосумка черная

Благодаря передвигающимся дивайдерам можно регулировать внутреннее пространство сумки так, как нужно пользователю, поэтому сумка подойдет не только для фотоаппарата, но и для малогабаритной видеокамеры. Водостойкие материалы позволяют использовать модель при любых погодных условиях. Сумку можно прикрепить на пояс или ремень, носить в руках или на плече.
Fujimi FJLP-108 - это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.