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Lowepro CompuDay Photo 150 (Black) фотосумка черная

Lowepro CompuDay Photo 150 (Black) фотосумка черная

Lowepro
Артикул: NVF-5850

Lowepro CompuDay Photo 150 – сумка для фототехники.

Подойдет даже для самого искушенного фотографа. Совместима с большинством зеркальных фотокамер. Дизайн тщательно продуман, модель изготовлена из высококачественного материала для безопасного хранения и быстрого извлечения фотоаппаратов. В сумку уместятся ноутбук и зеркальная камера, а также мобильный телефон, MP3-плеер, внешний жесткий диск, USB, ключи, бумажник, документы и т.д. Цвет – черный. Размер, см – 44х20х28,5. Вес - 0,9 кг.

Описание

Характеристики:

  • размер (внутренний), см – 38х11х25
  • размер (внешний), см – 44х20х28.5
  • размер отделения для камеры, см – 16х11х22.5
  • вместимость – компактная зеркальная камера с объективом, ноутбук с диагональю до 15.6 дюймов, аксессуары, личные вещи

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