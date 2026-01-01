Lowepro CompuDay Photo 150 (Black) фотосумка черная

Артикул: NVF-5850

Lowepro CompuDay Photo 150 – сумка для фототехники.

Подойдет даже для самого искушенного фотографа. Совместима с большинством зеркальных фотокамер. Дизайн тщательно продуман, модель изготовлена из высококачественного материала для безопасного хранения и быстрого извлечения фотоаппаратов. В сумку уместятся ноутбук и зеркальная камера, а также мобильный телефон, MP3-плеер, внешний жесткий диск, USB, ключи, бумажник, документы и т.д. Цвет – черный. Размер, см – 44х20х28,5. Вес - 0,9 кг.