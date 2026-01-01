Lowepro CompuDay Photo 150 (Black) фотосумка черная

Характеристики:
- размер (внутренний), см – 38х11х25
- размер (внешний), см – 44х20х28.5
- размер отделения для камеры, см – 16х11х22.5
- вместимость – компактная зеркальная камера с объективом, ноутбук с диагональю до 15.6 дюймов, аксессуары, личные вещи
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lowepro CompuDay Photo 150 – сумка для фототехники.
Подойдет даже для самого искушенного фотографа. Совместима с большинством зеркальных фотокамер. Дизайн тщательно продуман, модель изготовлена из высококачественного материала для безопасного хранения и быстрого извлечения фотоаппаратов. В сумку уместятся ноутбук и зеркальная камера, а также мобильный телефон, MP3-плеер, внешний жесткий диск, USB, ключи, бумажник, документы и т.д. Цвет – черный. Размер, см – 44х20х28,5. Вес - 0,9 кг.
Характеристики:
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Falcon Eyes B-3W – система подъема трех фонов. Крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.
Сумка Fotokvant BSN-04 Dark Grey для фотоаппарата, цвет - темно серый.
Компактная сумка для DSLR или системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 30х20х9 см. Внешние размеры - 31х26х10 см. Цвет - темно серый.