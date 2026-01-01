images
images
Fotokvant BSN-04 Dark Grey сумка для фотоаппарата цвета темно серый
Fotokvant BSN-04 Dark Grey сумка для фотоаппарата цвета темно серый

Fotokvant BSN-04 Dark Grey сумка для фотоаппарата цвета темно серый

Fotokvant
Артикул: DAN-5559

Сумка Fotokvant BSN-04 Dark Grey для фотоаппарата, цвет - темно серый.

Компактная сумка для DSLR или системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 30х20х9 см. Внешние размеры -  31х26х10 см. Цвет - темно серый.

Описание

Сумка рассчитана на ношение DSLR или системной камеры и дополнительных аксессуаров. Если на камеру установлен небольшой объектив, то в сумке можно разместить вспышку или зарядное устройство, а в дополнительных небольших карманах найдется место для карт памяти, шнура или средств для чистки оптики. 

Сумка имеет стильный вид, изготовлена из качественного текстиля с отделкой из искусственной кожи. Закрывается на застежку "молния" и клапаном на застежках. Для транспортировки предусмотрен наплечный ремень.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Видеообзор &quot;Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры&quot;
Видеообзор "Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры"
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.