Fotokvant BSN-04 Dark Grey сумка для фотоаппарата цвета темно серый

Описание

Сумка рассчитана на ношение DSLR или системной камеры и дополнительных аксессуаров. Если на камеру установлен небольшой объектив, то в сумке можно разместить вспышку или зарядное устройство, а в дополнительных небольших карманах найдется место для карт памяти, шнура или средств для чистки оптики.

Сумка имеет стильный вид, изготовлена из качественного текстиля с отделкой из искусственной кожи. Закрывается на застежку "молния" и клапаном на застежках. Для транспортировки предусмотрен наплечный ремень.