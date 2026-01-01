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GreenBean Forward 01 сумка для видеотехники

GreenBean Forward 01 сумка для видеотехники

GreenBean
Артикул: OLE-0558

GreenBean Forward 01 – небольшая сумка для хранения и переноски видеокамеры и аксессуаров. Изготовлена из устойчивого к климатическим воздействиям нейлона с защитным вспененным наполнителем, внутренние стенки из вельвета яркого оранжевого цвета. По периметру сумки располагаются ребра жесткости.

Описание

Для быстрого доступа к камере предусмотрена двухстворчатая крышка с предохранительным замком. Для удобства переноски модель оснащена удобными ручками со стяжкой и широкий плечевой ремень. Внутреннее пространство изменяется при помощи перегородок на липучках. Вместительный наружный карман на молнии позволит разместить дополнительные аксессуары.
 
Технические характеристики:
  • внешний материал – полиэстер
  • внутренний материал – полиэстер, вельвет
  • внутренний размер, мм – 430x150x200
  • внешний размер, мм – 470x250x250
  • вес, кг – 1,1 
  • совместимость – Canon XA20, PANASONIC AJ-PX270EN/AG-AF104, JVC GY-HM100, SONY A1E/HDR-FX7E/NEX-VG30EH

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