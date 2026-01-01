GreenBean Forward 01 сумка для видеотехники

- внешний материал – полиэстер
- внутренний материал – полиэстер, вельвет
- внутренний размер, мм – 430x150x200
- внешний размер, мм – 470x250x250
- вес, кг – 1,1
- совместимость – Canon XA20, PANASONIC AJ-PX270EN/AG-AF104, JVC GY-HM100, SONY A1E/HDR-FX7E/NEX-VG30EH
Микрофон петличка Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов.
Всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, видеокамер, микшеров, рекордеров и т.п. выполнен в плотном металлическом корпусе. За счет интегрированного 19,7-футового кабеля (примерно 6 метров) с 3,5 мм четырехполюсным позолоченным разъемом может подключаться непосредственно к большинству устройств. Имеет низкий уровень шума. В комплекте предусмотрен адаптер 6,5 мм. Имеет собственный встроенный аккумулятор 500mAh.