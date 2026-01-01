GreenBean Forward 01 сумка для видеотехники

Описание

Для быстрого доступа к камере предусмотрена двухстворчатая крышка с предохранительным замком. Для удобства переноски модель оснащена удобными ручками со стяжкой и широкий плечевой ремень. Внутреннее пространство изменяется при помощи перегородок на липучках. Вместительный наружный карман на молнии позволит разместить дополнительные аксессуары.

Технические характеристики: