Fotokvant Godspeed SY801M сумка

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Godspeed SY801M – стильная сумка для DSLR-камеры, двух среднезумных объективов и мелких аксессуаров. Сумка изготовлена из водостойкой ткани. Она компактна и удобна в использовании. Размер, см – 24х19х15. Вес, гр – 780.
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