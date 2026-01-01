Fotokvant Godspeed SY801M сумка

Артикул: NVF-7806

Fotokvant Godspeed SY801M – стильная сумка для DSLR-камеры, двух среднезумных объективов и мелких аксессуаров. Сумка изготовлена из водостойкой ткани. Она компактна и удобна в использовании. Размер, см – 24х19х15. Вес, гр – 780.