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Fotokvant Godspeed SY522 сумка
Fotokvant Godspeed SY522 сумка
Fotokvant Godspeed SY522 сумка
Fotokvant Godspeed SY522 сумка
Fotokvant Godspeed SY522 сумка
Fotokvant Godspeed SY522 сумка

Fotokvant Godspeed SY522 сумка

Fotokvant
Артикул: NVF-7789

Fotokvant Godspeed SY522 – сумка-трансформер для зеркального фотоаппарата или средней видеокамеры. В пристегиваемых футлярах можно разместить 2 дополнительных объектива. Также в ней найдется место для запасных батарей, сотового телефона и других мелких аксессуаров. Сумка изготовлена из влагостойкого нейлона 1680 денье. Имеет удобный регулируемый наплечный ремень и ручку для переноски. Размер, см –49х13х20. Вес, кг – 1,026.

Сумка доступна в черном цвете с оранжевыми и голубыми вставками.  

Описание

Fotokvant Godspeed SY522 сумка

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Наличие
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6 290 ₽
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