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Fotokvant Godspeed SY1262 сумка
Fotokvant Godspeed SY1262 сумка
Fotokvant Godspeed SY1262 сумка
Fotokvant Godspeed SY1262 сумка

Fotokvant Godspeed SY1262 сумка

Fotokvant
Артикул: NVF-7783

Fotokvant Godspeed SY1262 – сумка для полупрофессиональной фотокамеры с комплектом оптики из 3-4 объективов. В сумке также можно разместить 9-10" планшет. Она имеет четыре кармана для аксессуаров и личных вещей. Снабжена нескользящим плечевым ремнем и вынимаемой внутренней вставкой для фототехники. Размер, см – 40х15х30.

Сумка доступна в сером цвете с зелеными, красными и желтыми вставками.

Описание

Fotokvant Godspeed SY1262 сумка

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