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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Godspeed SY1262 – сумка для полупрофессиональной фотокамеры с комплектом оптики из 3-4 объективов. В сумке также можно разместить 9-10" планшет. Она имеет четыре кармана для аксессуаров и личных вещей. Снабжена нескользящим плечевым ремнем и вынимаемой внутренней вставкой для фототехники. Размер, см – 40х15х30.
Сумка доступна в сером цвете с зелеными, красными и желтыми вставками.
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