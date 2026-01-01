Фолиевый фильтр Chocolate 156 известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Пропускная способность фильтра 26,4, поглощение 0,58%. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Godspeed SY1002S – сумка для 1 или 2 DSLR камер, двух средне зумных объективов, фотовспышки и дополнительных аксессуаров. Сумка изготовлена из водонепроницаемой ткани. У сумки красивый, строгий дизайн, удобный наплечный ремень, функциональная система крепления. Размер, см – 32х25х13. Вес, гр – 1200.
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Фолиевый фильтр Chocolate 156 известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Пропускная способность фильтра 26,4, поглощение 0,58%. Цена указана за один погонный метр.