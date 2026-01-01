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Fotokvant Godspeed SY1002S сумка
Fotokvant Godspeed SY1002S сумка
Fotokvant Godspeed SY1002S сумка

Fotokvant Godspeed SY1002S сумка

Fotokvant
Артикул: NVF-7805

Fotokvant Godspeed SY1002S – сумка для 1 или 2 DSLR камер, двух средне зумных объективов, фотовспышки и дополнительных аксессуаров. Сумка изготовлена из водонепроницаемой ткани. У сумки красивый, строгий дизайн, удобный наплечный ремень, функциональная система крепления. Размер, см – 32х25х13. Вес, гр – 1200.

Описание

Fotokvant Godspeed SY1002S сумка

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2 870 ₽
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