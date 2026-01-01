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Fotokvant Godspeed SY1002L сумка
Fotokvant Godspeed SY1002L сумка
Fotokvant Godspeed SY1002L сумка

Fotokvant Godspeed SY1002L сумка

Fotokvant
Артикул: NVF-7786

Fotokvant Godspeed SY1002L – сумка для 1 или 2 DSLR камер, двух средне зумных объективов, фотовспышки и дополнительных аксессуаров. Сумка изготовлена из водонепроницаемой ткани. У сумки красивый, строгий дизайн, удобный плечевой ремень, удобная система крепления. Также в сумке найдется место для небольшого нетбука. Размер, см – 41х25х33. Вес, гр – 1700.

Описание

Fotokvant Godspeed SY1002L сумка

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