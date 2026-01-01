Fotokvant Godspeed SY501 Black сумка черная

Благодаря передвигающимся дивайдерам можно регулировать внутреннее пространство сумки так, как нужно пользователю, поэтому сумка подойдет не только для фотоаппарата, но и для малогабаритной видеокамеры. Водостойкие материалы позволяют использовать модель при любых погодных условиях. Сумку можно носить в руках или на плече.