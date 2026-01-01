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Fotokvant Godspeed SY501 Black сумка черная
Fotokvant Godspeed SY501 Black сумка черная
Fotokvant Godspeed SY501 Black сумка черная
Fotokvant Godspeed SY501 Black сумка черная

Fotokvant Godspeed SY501 Black сумка черная

Fotokvant
Артикул: NVF-8469

Fotokvant Godspeed SY501 Black – легкая компактная сумка, идеально подходит для транспортировки фото и видеотехники. В нее поместятся небольшая цифровая, фото или видеокамера, мелкие аксессуары и личные вещи. Внешний размер, см – 21х16х12. Изготовлена из нейлона 1680D. Цвет - черный.

Описание

Благодаря передвигающимся дивайдерам можно регулировать внутреннее пространство сумки так, как нужно пользователю, поэтому сумка подойдет не только для фотоаппарата, но и для малогабаритной видеокамеры. Водостойкие материалы позволяют использовать модель при любых погодных условиях. Сумку можно носить в руках или на плече.

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