Fotokvant Godspeed SY1003M сумка для фото черная

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Godspeed SY1003M – стильная, легкая, компактная фотосумка. Вмещает 1 или 2 DSLR-камеры, 2 среднезумных объектива, фотовспышку, карты памяти и прочие аксессуары. Имеет удобный плечевой ремень. Обеспечивает полную защиту от внешнего воздействия. Изготовлена из водостойкой ткани. Внешний размер, см – 34х13х29. Вес, кг – 1,4.
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