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Fotokvant Comman H2 Black фотосумка поясная

Fotokvant Comman H2 Black фотосумка поясная

Fotokvant
Артикул: NVF-8094

Fotokvant Comman H2 Black – удобная, практичная напоясная сумка для фототехники, черного цвета. В ней без труда можно разместить DSLR-камеру, два среднезумных объектива и аксессуары. Во время фотосъемки сумку можно сместить за спину и она не будет мешать работе. Размеры, см – 20х18х21. 

Описание

Fotokvant Comman H2 Black фотосумка поясная

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