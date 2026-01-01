Fotokvant Comman H2 Black фотосумка поясная

Артикул: NVF-8094

Fotokvant Comman H2 Black – удобная, практичная напоясная сумка для фототехники, черного цвета. В ней без труда можно разместить DSLR-камеру, два среднезумных объектива и аксессуары. Во время фотосъемки сумку можно сместить за спину и она не будет мешать работе. Размеры, см – 20х18х21.