Fotokvant Comman H2 Black фотосумка поясная

Falcon Eyes FEL-3900ST.0 - стойка для фото- видеостудии.
Стальная четырехсекционная стойка-тренога с шаровой миниголовой для установки цифровых камер. Стойка имеет пружинный амортизатор. Максимальная высота - 390 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Comman H2 Black – удобная, практичная напоясная сумка для фототехники, черного цвета. В ней без труда можно разместить DSLR-камеру, два среднезумных объектива и аксессуары. Во время фотосъемки сумку можно сместить за спину и она не будет мешать работе. Размеры, см – 20х18х21.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes FEL-3900ST.0 - стойка для фото- видеостудии.
Стальная четырехсекционная стойка-тренога с шаровой миниголовой для установки цифровых камер. Стойка имеет пружинный амортизатор. Максимальная высота - 390 см.
Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle – рукоятка-держатель для софтбокса. Длина – 38 см, максимальная нагрузка – 2,5 кг. Идеальный инструмент, позволяющий фотографу быть максимально мобильным.
Grifon R-80 SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине. Диаметр диска 80 см. В сложенном состоянии диаметр 32 см.
Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.
Grifon US-84 R – зонт-софтбокс с куполом на просвет. Внутренняя сторона зонта имеет отражающую белую поверхность со специальным отверстием посредине для установки внутрь импульсного осветителя. Диаметр по куполу зонта – 84 см.