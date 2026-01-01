Fotokvant Comman H1 Black фотосумка

Артикул: NVF-8389

Fotokvant Comman H1 Black – небольшая практичная сумка для фототехники. В ней можно разместить зеркальную камеру и аксессуары. Сумка имеет два внутренних отделения. На клапане изнутри имеются два небольших кармашка для мелочей. Сама же сумка закрывается сверху на молнию, что обеспечивает быстрый доступ к содержимому. Размер, см – 25х20х23,5. Цвет – черный.