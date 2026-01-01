Fotokvant Comman H1 Black фотосумка

Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle – рукоятка-держатель для софтбокса. Длина – 38 см, максимальная нагрузка – 2,5 кг. Идеальный инструмент, позволяющий фотографу быть максимально мобильным.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Comman H1 Black – небольшая практичная сумка для фототехники. В ней можно разместить зеркальную камеру и аксессуары. Сумка имеет два внутренних отделения. На клапане изнутри имеются два небольших кармашка для мелочей. Сама же сумка закрывается сверху на молнию, что обеспечивает быстрый доступ к содержимому. Размер, см – 25х20х23,5. Цвет – черный.
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Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle – рукоятка-держатель для софтбокса. Длина – 38 см, максимальная нагрузка – 2,5 кг. Идеальный инструмент, позволяющий фотографу быть максимально мобильным.
Grifon US-84 R – зонт-софтбокс с куполом на просвет. Внутренняя сторона зонта имеет отражающую белую поверхность со специальным отверстием посредине для установки внутрь импульсного осветителя. Диаметр по куполу зонта – 84 см.
Grifon R-80 SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине. Диаметр диска 80 см. В сложенном состоянии диаметр 32 см.
Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.
Алюминиевый переходник Fotokvant FLH-21 с горячего башмака на резьбу 1/4" для крепления микрофонов, осветителей и мониторов на камере. Металлический, компактный, надёжный.