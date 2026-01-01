Fotokvant Comman Castle 118 L Brown фотосумка

Артикул: NVF-8085

Fotokvant Comman Castle 118 L Brown – сумка, которая идеально подойдет для выездных съемок. Вмещает две DSLR-камеры, три объектива со средним зумом и одну фотовспышку. Также в ней найдется место для мелких аксессуаров. Выполнена из водостойкой ткани. Внешний размер, см – 24x25x20. Вес, кг – 1,1.