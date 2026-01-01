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Fotokvant BSN-08 Black сумка для фотоаппарата цвета черный
Fotokvant BSN-08 Black сумка для фотоаппарата цвета черный

Fotokvant BSN-08 Black сумка для фотоаппарата цвета черный

Fotokvant
Артикул: DAN-5565

Сумка Fotokvant BSN-08 Black для фотоаппарата, цвет - черный.

Компактная сумка для DSLR или системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 31х26х11 см. Цвет - черный.

Описание

Сумка рассчитана на ношение DSLR или системной камеры и дополнительных аксессуаров. Если на камеру установлен небольшой объектив, то в сумке можно разместить вспышку или зарядное устройство, а в дополнительных небольших карманах найдется место для карт памяти, шнура или средств для чистки оптики. 

Сумка имеет стильный вид, изготовлена из качественного текстиля с отделкой из искусственной кожи. Закрывается на застежку "молния" и клапаном на застежках. Для транспортировки предусмотрен наплечный ремень.

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