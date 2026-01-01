Cullmann MALAGA Compact 200 сумка для фотоаппарата черная

Характеристики:
- цвет - чёрный
- материал - немнущийся полиэстер 450D с покрытием из ПУ
- внутренние размеры, мм - 70х100х30
- вес, г - 72
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сумка для компактной камеры Cullmann MALAGA Compact 200 Сделана из водонепроницаемого немнущегося внешнего материала, обладает подкладкой для защиты от ударов. Для удобства ношения сумка оснащена наплечным ремнем с металлическими карабинами, прикрепляющимися к металлическим кольцам. Так же есть петля для ношения на поясе (ремне). Двойная не пропускающая воду застежка-молния защитит Ваше оборудование от любой непогоды. Для ношения карт-памяти есть специальный кармашек.
Характеристики:
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OffRoad ORT Dry 912 – небольшой герметичный кейс. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. В кейсе предусмотрены специальные проушины для пломб или небольших замков.
Сумка для компактной камеры Cullmann MALAGA Compact 200 из немнущегося водонепроницаемого внешнего материала с подкладкой для защиты от ударов.
Оснащена наплечным ремнем с металлическими карабинами, прикрепляющимися к металлическим кольцам. Также есть петля для ношения на поясе (ремне). Двойная не пропускающая воду застежка-молния защититоборудование от любой непогоды. Для ношения карт-памяти есть специальный кармашек.
Пластиковый кейс OffRoad ORT-28.6L размер - 446х345х186 мм.
Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 446х345х186 мм. Объем - 28,57 л.