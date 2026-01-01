Cullmann MALAGA Compact 200 сумка для фотоаппарата красная

Характеристики:
- цвет - красный
- материал - немнущийся полиэстер 450D с покрытием из полиуретана
- внутренние размеры, мм - 70х100х30
- вес, г - 72
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сумка для компактной камеры Cullmann MALAGA Compact 200 из немнущегося водонепроницаемого внешнего материала с подкладкой для защиты от ударов.
Оснащена наплечным ремнем с металлическими карабинами, прикрепляющимися к металлическим кольцам. Также есть петля для ношения на поясе (ремне). Двойная не пропускающая воду застежка-молния защититоборудование от любой непогоды. Для ношения карт-памяти есть специальный кармашек.
Характеристики:
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