Cullmann MALAGA Compact 200 сумка для фотоаппарата красная

Артикул: MTG-0094

Сумка для компактной камеры Cullmann MALAGA Compact 200 из немнущегося водонепроницаемого внешнего материала с подкладкой для защиты от ударов.

Оснащена наплечным ремнем с металлическими карабинами, прикрепляющимися к металлическим кольцам. Также есть петля для ношения на поясе (ремне). Двойная не пропускающая воду застежка-молния защититоборудование от любой непогоды. Для ношения карт-памяти есть специальный кармашек.