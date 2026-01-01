Tenba (637-615) Skyline Backpack 13 Black рюкзак для фототехники черный

Рюкзак имеет минималистический дизайн и не привлекает внимания. Вся коллекции выглядит как обычный багаж и не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования. Вместе стем он изготовлен из качественных материалов (внешний материал - водоотталкивающий полиэстер) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.
Доступ к оборудованию расположенный со стороны спины предохранит содержимое от кражи даже в многолюдных туристических местах и в наполненных вагонах метро.
На передней части рюкзака расположено отделение на молнии с дополнительными карманами для удобного размещения ноутбука, планшета, документов, бумажника и других личных вещей. Боковой карман предназначен для бутылки с водой.
Зона рюкзака приспособлена для переноски фотооборудования снабжена съемными вставками-делителями, которые позволяют точно настроить пространство под оборудование. Кроме того в верхнем отделении рюкзака достаточно места для личных вещей.
Характеристики:
- материал - водоотталкивающий полиэстер
- внешний размер - 30,5x42x19 см
- внутренний размер - 28x23x13 см
- отделение для ноутбука - 23x30,5x1,3 см
- дождевик - нет
- вес - 0,86 кг
- цвет - черный