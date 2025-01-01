images
Lowepro Flipside BP 400 AW III рюкзак для фото- видеооборудования серый
Lowepro
Артикул: OLE-2244

Рюкзак серого цвета подходит для профессиональных зеркальных фотокамер с объективом 70–200 мм и 4–5 дополнительных объективов или вспышек. Доступ сзади, боковой доступ для смены объектива. Карманы под 15-дюймовый ноутбук, под 10-дюймовый планшет, под компактный штатив, в комплекте защитный всепогодный чехол. Оснащен нагрудной стяжкой и поддерживающим поясным ремнем. В комплекте передняя панель для хранения и съемный мягкий чехол для аксессуаров.

Описание

Характеристики:

  • Внешние размеры 33 х 24 х 48 см
  • Общий объем 20 л
  • Внутренний размер 28 х 14 х 41 см
  • Размер отсека под ноутбук 26 х 1 х 36 см
  • Размер отсека под планшет 24 х 1 х 32 см
  • Размер отсека для камеры 28 х 14 х 41 см
  • Вес 1,7 кг

Видео

