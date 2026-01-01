Tenba (637-758) Axis v2 Tactical Backpack 32 Black рюкзак для фототехники

Описание

Предусмотрено три варианта доступа. Быстрый боковой доступ, когда нужно моментально достать камеру с установленным объективом, не снимая рюкзак.

Верхний доступ позволяет быстро достать камеру с установленным длиннофокусным объективом, например Sony FE 400mm f/2.8 GM OSS, Canon RF 400mm f/2.8 L IS USM, Nikon NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S и т.п.

Для удобного размещения оборудования предусмотрен полный доступ к содержимому рюкзака со стороны спины, также такой вариант доступа предохраняет оборудование от кражи.

Защита из пены EVA установлена по всему корпусу рюкзака. Внутренние съемные делители обеспечивают дополнительную защиту оборудованию и предохраняют его от царапин и потертостей. Позволяют настроить внутреннее пространство точно под размеры оборудования.

Не ограничивайте себя внутренним объемом рюкзака. На передней и боковой панелях и поясном ремне расположены стропы MOLLE, на которых можно разместить внешний обвес - чехлы для аккумуляторов и карт памяти из коллекции Tenba Tools. Для быстрой замены объектива его можно расположить в жестком чехле-капсуле Tenba Lens Capsule и закрепить на стропах MOLLE.

На ремне можно закрепить холстеры Tenba Axis v2 или любой из подсумков и аксессуаров, совместимых с MOLLE. Ремень съемный, его можно использовать отдельно в качестве разгрузочного. Универсальность, которая так необходима фотографам и видеооператорам.

Двойные ремни безопасности, совместимые со стропами MOLLE, скрытый карман для установки ног штатива позволяют прикрепить штатив практически любого размера к передней части рюкзака. В прочном высоком боковом кармане можно расположить небольшой штатив, стабилизатор, монопод или большую бутылку с водой. Над карманом расположен ремень для дополнительной фиксации.

Материал и фурнитура:

Гидрофобный нейлон 420D Helix (снаружи)

Rip-stop нейлон (внутри)

Трикотаж высокой плотности 300 г/м (внутри)

Молнии YKK

Молния YKK c защитой от осадков в отделении для ноутбука

Усиленные швы





Характеристики: