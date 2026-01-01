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Peak Design (BEDB-30-MN-2) The Everyday Backpack 30L V2.0 Midnight рюкзак
Peak Design (BEDB-30-MN-2) The Everyday Backpack 30L V2.0 Midnight рюкзак
Peak Design (BEDB-30-MN-2) The Everyday Backpack 30L V2.0 Midnight рюкзак
Peak Design (BEDB-30-MN-2) The Everyday Backpack 30L V2.0 Midnight рюкзак
Peak Design (BEDB-30-MN-2) The Everyday Backpack 30L V2.0 Midnight рюкзак

Peak Design (BEDB-30-MN-2) The Everyday Backpack 30L V2.0 Midnight рюкзак

Peak Design
Артикул: DAN-6406

Рюкзак Peak Design The Everyday Backpack 30L V2.0 Midnight.

Рюкзак предназначен для размещения фотокамер, объективов и других фотоаксессуаров. Изготовлен из нейлонового полотна с двойным полипокрытием 400D, пропитанный DWR. Имеет карман для ноутбука с диагональю 16 дюймов, планшета с диагональю 13 дюймов и крепление для штатива. Внешний размер - 62x36x20 см. Внутренний размер - 60х31х17 см. Вес - 1,8 кг. Цвет - графитовый.

Описание

Рюкзак имеет стильный минималистичный дизайн и не привлекает ненужного внимания: не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования. Вместе стем он изготовлен из качественных материалов и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить размещенное в нем оборудование.

Переноска рюкзака возможна в традиционном варианте на плечах и как сумку за боковую ручку. 

Основное отделение снабжено съемными делителями, которые помогут организовать внутреннее пространство для максимально удобной транспортировки перевозимого оборудования. Также в рюкзаке предусмотрены карманы для хранения кабелей, фильтров, инструментов и других принадлежностей. 

На внешних боковых панелях расположены карманы, в которых можно разместить бутылки с водой, а также закрепить монопод или штатив.

Кроме фототехники в рюкзаке предусмотрено место для личных вещей, документов, ноутбука с диагональю 16 дюймов, планшета с диагональю 13 дюймов.

Характеристики:

  • материал - нейлон
  • внешний размер - 62x36x20 см
  • внутренний размер - 60х31х17 см
  • вес - 1,8 кг
  • цвет - графитовый

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