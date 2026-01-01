Peak Design (BEDB-30-MN-2) The Everyday Backpack 30L V2.0 Midnight рюкзак

Рюкзак имеет стильный минималистичный дизайн и не привлекает ненужного внимания: не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования. Вместе стем он изготовлен из качественных материалов и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить размещенное в нем оборудование.
Переноска рюкзака возможна в традиционном варианте на плечах и как сумку за боковую ручку.
Основное отделение снабжено съемными делителями, которые помогут организовать внутреннее пространство для максимально удобной транспортировки перевозимого оборудования. Также в рюкзаке предусмотрены карманы для хранения кабелей, фильтров, инструментов и других принадлежностей.
На внешних боковых панелях расположены карманы, в которых можно разместить бутылки с водой, а также закрепить монопод или штатив.
Кроме фототехники в рюкзаке предусмотрено место для личных вещей, документов, ноутбука с диагональю 16 дюймов, планшета с диагональю 13 дюймов.
Характеристики:
- материал - нейлон
- внешний размер - 62x36x20 см
- внутренний размер - 60х31х17 см
- вес - 1,8 кг
- цвет - графитовый