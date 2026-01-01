images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Manfrotto PL-B-230 Pro Light Bumblebee-230 PL рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-B-230 Pro Light Bumblebee-230 PL рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-B-230 Pro Light Bumblebee-230 PL рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-B-230 Pro Light Bumblebee-230 PL рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-B-230 Pro Light Bumblebee-230 PL рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-B-230 Pro Light Bumblebee-230 PL рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-B-230 Pro Light Bumblebee-230 PL рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-B-230 Pro Light Bumblebee-230 PL рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-B-230 Pro Light Bumblebee-230 PL рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-B-230 Pro Light Bumblebee-230 PL рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-B-230 Pro Light Bumblebee-230 PL рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-B-230 Pro Light Bumblebee-230 PL рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-B-230 Pro Light Bumblebee-230 PL рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-B-230 Pro Light Bumblebee-230 PL рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto PL-B-230 Pro Light Bumblebee-230 PL рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: NVF-9720

Manfrotto PL-B-230 Pro Light Bumblebee-230 PL - рюкзак для переноски фототехники и аксессуаров.

Рюкзак предназначен для переноски большого количества фотооборудования и вмещает DSLR-камеру  с установленным объективом 70-200/2.8 плюс 10 объективов или объектив 400/2.8 плюс 5 объектива или профессиональную видеокамеру с принадлежностями. В нем также с комфортом поместится 17 дюймовый ноутбук и личные вещи.

Описание

Рюкзак изготовлен из устойчивого к разрывам и водоотталкивающего Rip-Stop нейлона и обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде перегородок изготовленных из амортизирующей пены. Все защитные перегородки съемные и позволяют использовать пространство рюкзака для размещения как фото-, так и видеооборудования, а также личных вещей.

Предусмотрены различные варианты доступа к оборудованию, а также быстрый доступ.

Уникальная система Air Support равномерно распределяет вес на плечи, талию и бедра и увеличивает воздухопроницаемость, благодаря подвесной сетчатой панели. 

Рюкзак имеет внешнее крепление для штатива, также предусмотрено крепление для штатива на поясе. В комплекте чехол для защиты от дождя и солнца.

Характеристики:
  • материал - синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
  • внешние размеры, см - 53х26х32
  • внутренние размеры, см - 51x19x30
  • размер отделения для ноутбука - до 17 дюймов
  • защитный чехол от дождя и УФ-излучения - да
  • сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
  • CPS Manfrotto - система защиты камеры от удара - да
  • совместимость с сумкой на колесах - да
  • вес, кг - 2,65

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Xiaomi PB1022ZM Power Bank Pocket Edition White внешний аккумулятор белый 10000mAh
Xiaomi PB1022ZM Power Bank Pocket Edition White внешний аккумулятор белый 10000mAh
Xiaomi PB1022ZM Power Bank Pocket Edition White внешний аккумулятор белый 10000mAh
Арт. DAN-9199
Xiaomi PB1022ZM Power Bank Pocket Edition White внешний аккумулятор белый 10000mAh
Временно нет в наличии

Внешний аккумулятор белого цвета оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 10000 мАч и поддерживает множество протоколов и оборудован системой защиты для безопасной зарядки подключенного устройства. Одновременная зарядка двух устройств. USB Type-A x 2, USB Type-C, USB. Защита от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки.

2 370 ₽
В корзину

Видео

Как правильно нарушать правила композиции
Как правильно нарушать правила композиции
Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set
Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.