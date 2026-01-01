Manfrotto PL-B-230 Pro Light Bumblebee-230 PL рюкзак для фотоаппарата

Рюкзак изготовлен из устойчивого к разрывам и водоотталкивающего Rip-Stop нейлона и обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде перегородок изготовленных из амортизирующей пены. Все защитные перегородки съемные и позволяют использовать пространство рюкзака для размещения как фото-, так и видеооборудования, а также личных вещей.
Предусмотрены различные варианты доступа к оборудованию, а также быстрый доступ.
Уникальная система Air Support равномерно распределяет вес на плечи, талию и бедра и увеличивает воздухопроницаемость, благодаря подвесной сетчатой панели.
Рюкзак имеет внешнее крепление для штатива, также предусмотрено крепление для штатива на поясе. В комплекте чехол для защиты от дождя и солнца.
- материал - синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
- внешние размеры, см - 53х26х32
- внутренние размеры, см - 51x19x30
- размер отделения для ноутбука - до 17 дюймов
- защитный чехол от дождя и УФ-излучения - да
- сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
- CPS Manfrotto - система защиты камеры от удара - да
- совместимость с сумкой на колесах - да
- вес, кг - 2,65