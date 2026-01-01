Manfrotto PL-B-230 Pro Light Bumblebee-230 PL рюкзак для фотоаппарата

Описание

Рюкзак изготовлен из устойчивого к разрывам и водоотталкивающего Rip-Stop нейлона и обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде перегородок изготовленных из амортизирующей пены. Все защитные перегородки съемные и позволяют использовать пространство рюкзака для размещения как фото-, так и видеооборудования, а также личных вещей.

Предусмотрены различные варианты доступа к оборудованию, а также быстрый доступ.

Уникальная система Air Support равномерно распределяет вес на плечи, талию и бедра и увеличивает воздухопроницаемость, благодаря подвесной сетчатой панели.

Рюкзак имеет внешнее крепление для штатива, также предусмотрено крепление для штатива на поясе. В комплекте чехол для защиты от дождя и солнца.

Характеристики: