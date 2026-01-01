Manfrotto OR-BP-20GY Off Road 20 Gray рюкзак для фотоаппарата

Рюкзак разделен на два отделения: верхнее для личных вещей и нижнее со съемной вставкой для фототехники. В него можно разместить профессиональную HDSLR-камеру с прикрепленным 70–200 мм зум-объективом, дополнительный объектив и аксессуары.
Размещение более тяжелых вещей на дне помогает сместить центр тяжести и тем самым улучшить баланс и снизить усталость. Для поддержки стабильности, структурной целостности и комфорта рюкзак имеет две регулируемые лямки из 3D-литой пены, а также мягкий регулируемый пояс. Также имеется разгрузочная лямка, снимающая давление на шею от ремня фотоаппарата. Для переноски штатива предусмотрены два варианта крепления.
Технические характеристики:
- материал – влагостойкий текстиль
- внешние размеры, см – 50х20х27
- внутренние размеры нижнего отсека, см – 16x18x11,5
- внутренние размеры верхнего отсека, см – 23x18x11,5
- объем, л – 20
- ремни для внешнего крепления штатива – да
- защитный чехол от дождя – да
- отделение для личных вещей – да
- вес, кг – 1,58