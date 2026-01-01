Manfrotto OR-ACT-BP Off Road Stunt рюкзак для фотоаппарата черный

Новинка от компании Manfrotto – рюкзак для экстремальных путешествий. Имеет специальное крепление камеры GoPro для съемки на ходу. Внутренние съемные чехлы для защиты оборудования вмещают до 3 камер GoPro и одной компактной фотокамеры типа Sony A7 с объективом 24-70/4. В рюкзаке можно расположить различные аксессуары и личные вещи. Отделение для ноутбука до 12,9 ".

Верхняя крышка рюкзака усилена дополнительной защитой. На вешней стороне рюкзака предусмотрен карман для штатива Pixi. Широкий поясной ремень и дополнительный ремень на груди обеспечивают надежную фиксацию рюкзака при экстремальных приключениях. Дождевой чехол в комплекте. Рюкзак изготовлен их высококачественных материалов. Цвет черный.

Характеристики: