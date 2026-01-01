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Manfrotto NX-S-IGY-2 рюкзак-слинг для фотоаппарата NX серый
Manfrotto NX-S-IGY-2 рюкзак-слинг для фотоаппарата NX серый
Manfrotto NX-S-IGY-2 рюкзак-слинг для фотоаппарата NX серый
Manfrotto NX-S-IGY-2 рюкзак-слинг для фотоаппарата NX серый
Manfrotto NX-S-IGY-2 рюкзак-слинг для фотоаппарата NX серый

Manfrotto NX-S-IGY-2 рюкзак-слинг для фотоаппарата NX серый

Manfrotto
Артикул: NVF-9745

Manfrotto NX-S-IGY-2 - рюкзак-слинг для фотоаппарата серии NX.

Рюкзак является улучшенной версией модели Manfrotto NX-S-IGYВ нем легко разместится DSLR-камера с объективом, плюс 2 дополнительных объектива. Также в рюкзаке предусмотрен отсек для 13'' ноутбука. Цвет – серый.

Описание

При изготовлении рюкзака использовались прочная влагостойкая ткань, качественная фурнитура, молния с защитой от осадков. Он имеет много дополнительных карманов для различных аксессуаров и личных вещей.

Съемный вкладыш оснащен системой защиты Manfrotto. Также у модели предусмотрен наружный карман для переноски штатива серии Compact.

Для комфортного ношения в спинке рюкзака используется мягкая дышащая ткань.

Характеристики:

  • материал - синтетическая ткань
  • цвет - серый
  • внешние размеры, см - 43х13х25
  • внутренние размеры, см - 41х12х24
  • размеры отделения для фотоаппарата, см - 18х17х11
  • размер отделения для планшета, см - 20х36х2,5
  • вставка (антишок) для защиты фотокамеры от удара - да
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • влагостойкая ткань - да
  • вес, г - 653

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