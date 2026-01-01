Manfrotto NX-S-IGY-2 рюкзак-слинг для фотоаппарата NX серый

Описание

При изготовлении рюкзака использовались прочная влагостойкая ткань, качественная фурнитура, молния с защитой от осадков. Он имеет много дополнительных карманов для различных аксессуаров и личных вещей.

Съемный вкладыш оснащен системой защиты Manfrotto. Также у модели предусмотрен наружный карман для переноски штатива серии Compact.

Для комфортного ношения в спинке рюкзака используется мягкая дышащая ткань.

Характеристики: