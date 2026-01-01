Manfrotto NX-S-IGY-2 рюкзак-слинг для фотоаппарата NX серый

При изготовлении рюкзака использовались прочная влагостойкая ткань, качественная фурнитура, молния с защитой от осадков. Он имеет много дополнительных карманов для различных аксессуаров и личных вещей.
Съемный вкладыш оснащен системой защиты Manfrotto. Также у модели предусмотрен наружный карман для переноски штатива серии Compact.
Для комфортного ношения в спинке рюкзака используется мягкая дышащая ткань.
Характеристики:
- материал - синтетическая ткань
- цвет - серый
- внешние размеры, см - 43х13х25
- внутренние размеры, см - 41х12х24
- размеры отделения для фотоаппарата, см - 18х17х11
- размер отделения для планшета, см - 20х36х2,5
- вставка (антишок) для защиты фотокамеры от удара - да
- соответствует стандарту ручной клади - да
- влагостойкая ткань - да
- вес, г - 653