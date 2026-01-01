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Manfrotto NX-S-IGY рюкзак-слинг для фотоаппарата NX серый

Manfrotto NX-S-IGY рюкзак-слинг для фотоаппарата NX серый

Manfrotto
Артикул: OLE-1260

Manfrotto NX-S-IGY – стильный и компактный рюкзак-слинг серии NX. В съемный защитный кофр можно разместить зеркальную камеру с установленным объективом и дополнительный объектив. Для ноутбука с диагональю экрана 13 дюймов предусмотрен отдельный отсек. Личные вещи и аксессуары можно положить в различные внешние и внутренние карманы. Цвет – серый. 

Описание

Технические характеристики:

  • материал – текстиль
  • цвет – серый
  • внешние размеры, см – 43х25х13
  • размеры отделения для фотоаппарата, см – 18х17х11
  • размер отделения для ноутбука, см – 20х36х2,5
  • вес, кг – 0,670

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