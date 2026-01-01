Manfrotto NX-S-IGY рюкзак-слинг для фотоаппарата NX серый

Артикул: OLE-1260

Manfrotto NX-S-IGY – стильный и компактный рюкзак-слинг серии NX. В съемный защитный кофр можно разместить зеркальную камеру с установленным объективом и дополнительный объектив. Для ноутбука с диагональю экрана 13 дюймов предусмотрен отдельный отсек. Личные вещи и аксессуары можно положить в различные внешние и внутренние карманы. Цвет – серый.