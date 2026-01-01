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Manfrotto NX-BB-IGY рюкзак-слинг для фотоаппарата NX серый

Manfrotto NX-BB-IGY рюкзак-слинг для фотоаппарата NX серый

Manfrotto
Артикул: OLE-1248

Manfrotto NX-BB-IGY – рюкзак-слинг для фотоаппаратов серии NX. Идеальное решение для мобильных фотографов. В съемный вкладыш можно безопасно разместить небольшую DSLR-камеру с установленным объективом и один дополнительный объектив. Для хранения аксессуаров есть несколько легкодоступных карманов. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Цвет – серый.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – текстиль
  • цвет – серый
  • внешние размеры, см – 41х17х11,5
  • размеры отделения для фотоаппарата, см – 16х14х9
  • вес, кг – 0,350

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