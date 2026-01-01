Manfrotto NX-BB-IGY рюкзак-слинг для фотоаппарата NX серый

Технические характеристики:
- материал – текстиль
- цвет – серый
- внешние размеры, см – 41х17х11,5
- размеры отделения для фотоаппарата, см – 16х14х9
- вес, кг – 0,350
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto NX-BB-IGY – рюкзак-слинг для фотоаппаратов серии NX. Идеальное решение для мобильных фотографов. В съемный вкладыш можно безопасно разместить небольшую DSLR-камеру с установленным объективом и один дополнительный объектив. Для хранения аксессуаров есть несколько легкодоступных карманов. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Цвет – серый.
Технические характеристики:
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Fujimi FJ3030 – салфетка 30х30 см многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей.Благодоря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30Х30 см.