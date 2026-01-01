Manfrotto MS-BP-IGR Street рюкзак для фотоаппарата

Описание

Съемный отсек со сменными разделителями обеспечивает защиту для фотокамеры с установленным стандартным зум-объективом, двух дополнительных объективов и аксессуаров. В рюкзаке также есть отсек для 15-дюймового ноутбука, много легкодоступных карманов для разных аксессуаров и отделение для личных вещей. Предусмотрено внешнее крепления для штатива. Специальная ткань на спинке рюкзака и плечевых лямках способствует длительному комфортному ношению.

Характеристики: