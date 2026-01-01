Manfrotto MS-BP-IGR Street рюкзак для фотоаппарата

Съемный отсек со сменными разделителями обеспечивает защиту для фотокамеры с установленным стандартным зум-объективом, двух дополнительных объективов и аксессуаров. В рюкзаке также есть отсек для 15-дюймового ноутбука, много легкодоступных карманов для разных аксессуаров и отделение для личных вещей. Предусмотрено внешнее крепления для штатива. Специальная ткань на спинке рюкзака и плечевых лямках способствует длительному комфортному ношению.
Характеристики:
- внешняя высота, см – 46
- внешняя ширина, см – 28
- внешняя длина, см – 15
- размер отделения для фотокамеры, см – 10х27,5х22
- размер отделения для ноутбука, см – 45х27,5х3
- цвет – зеленый/серый
- влагостойкая ткань – да
- материал – синтетическая ткань/нейлон
- ремни для внешнего крепления штатива – да
- соответствует стандарту ручной клади – да
- вставка (анти-шок) для защиты фотокамеры от удара – да
- модульные разделители – да
- вес, г – 1100