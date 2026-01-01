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Manfrotto MS-BP-IGR Street рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MS-BP-IGR Street рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MS-BP-IGR Street рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MS-BP-IGR Street рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto MS-BP-IGR Street рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: NVF-6569

Manfrotto MS-BP-IGR Street – универсальный рюкзак для ежедневного использования, в котором достаточно места для фотоаппарата и личных вещей.

Описание

Съемный отсек со сменными разделителями обеспечивает защиту для фотокамеры с установленным стандартным зум-объективом, двух дополнительных объективов и аксессуаров. В рюкзаке также есть отсек для 15-дюймового ноутбука, много легкодоступных карманов для разных аксессуаров и отделение для личных вещей. Предусмотрено внешнее крепления для штатива. Специальная ткань на спинке рюкзака и плечевых лямках способствует длительному комфортному ношению. 

Характеристики:

  • внешняя высота, см – 46
  • внешняя ширина, см – 28
  • внешняя длина, см – 15
  • размер отделения для фотокамеры, см – 10х27,5х22
  • размер отделения для ноутбука, см – 45х27,5х3
  • цвет – зеленый/серый
  • влагостойкая ткань – да
  • материал – синтетическая ткань/нейлон
  • ремни для внешнего крепления штатива – да
  • соответствует стандарту ручной клади – да
  • вставка (анти-шок) для защиты фотокамеры от удара – да
  • модульные разделители – да
  • вес, г – 1100

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Наличие
в наличии 4-10 шт

Manfrotto 410 – компактная трехосная штативная головка для крепления фото- и видеокамер весом до 5 кг. Обеспечивает вращение в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Быстросъемная площадка с резьбой 1/4" и 3/8" подходит для установки 35-мм и среднеформатных камер. Пузырьковый уровень и механизм точного позиционирования по трем направлениям: панорамирование, фронтальный и боковой наклоны.

56 890 ₽
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