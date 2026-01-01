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Fotokvant Godspeed SY1273 рюкзак
Fotokvant Godspeed SY1273 рюкзак

Fotokvant Godspeed SY1273 рюкзак

Fotokvant
Артикул: NVF-7409

Fotokvant Godspeed SY1273 – рюкзак из водостойкой ткани для фототехники. Вмещает две DSLR камеры, 4 средних зум-объектива, фотовспышку, зарядное устройство для камеры. Также в рюкзаке найдется место для ноутбука или  графического планшета, аксесуаров и личных вещей. Модель доступна в черном и кофе цветах. Размер, см – 23Х16Х30. Вес, кг – 2.

Описание

Fotokvant Godspeed SY1273 рюкзак

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