Falcon Eyes SP-BG5 – мешок для песка с двумя заполняемыми частями, которые закрываются на липучки.
При заполнении песком предназначен для использования в качестве противовеса. Используется в кране для установки осветительных приборов LSB-3.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Godspeed SY1273 – рюкзак из водостойкой ткани для фототехники. Вмещает две DSLR камеры, 4 средних зум-объектива, фотовспышку, зарядное устройство для камеры. Также в рюкзаке найдется место для ноутбука или графического планшета, аксесуаров и личных вещей. Модель доступна в черном и кофе цветах. Размер, см – 23Х16Х30. Вес, кг – 2.
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Falcon Eyes SP-BG5 – мешок для песка с двумя заполняемыми частями, которые закрываются на липучки.
При заполнении песком предназначен для использования в качестве противовеса. Используется в кране для установки осветительных приборов LSB-3.
Grifon SB-5070AC – быстрораскладной прямоугольный софтбокс 50х70 см с цоколем Е27 под лампу. Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Софтбокс устанавливается на стойку или журавль. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Вес - 0,4 кг.
Pixel RC-208/UC1/CB1 – спусковой тросик для дистанционного спуска затвора фотокамеры Olympus.
Спусковая кнопка имеет два положения. При полунажатии активируется автофокусировка, полное нажатие – спуск затвора. Предусмотрен фиксатор, для съемки с длительной выдержкой. Пульт имеет съемный соединительный кабель, что позволяет использовать один пульт, для управления камерами разных производителей (дополнительные кабели в комплект не входят).