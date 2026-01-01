Fotokvant Godspeed SY1273 рюкзак

Арт. NVF-6385

Grifon SB-5070AC – быстрораскладной прямоугольный софтбокс 50х70 см с цоколем Е27 под лампу. Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Софтбокс устанавливается на стойку или журавль. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Вес - 0,4 кг.