images
images
images
images
images
images
images
Fotokvant GBK-002-BP рюкзак для фототехники черный с фиолетовой строчкой
Fotokvant GBK-002-BP рюкзак для фототехники черный с фиолетовой строчкой
Fotokvant GBK-002-BP рюкзак для фототехники черный с фиолетовой строчкой
Fotokvant GBK-002-BP рюкзак для фототехники черный с фиолетовой строчкой
Fotokvant GBK-002-BP рюкзак для фототехники черный с фиолетовой строчкой
Fotokvant GBK-002-BP рюкзак для фототехники черный с фиолетовой строчкой
Fotokvant GBK-002-BP рюкзак для фототехники черный с фиолетовой строчкой

Fotokvant GBK-002-BP рюкзак для фототехники черный с фиолетовой строчкой

Fotokvant
Артикул: DAN-5563

Рюкзак Fotokvant GBK-002-BP для фототехники, черный с фиолетовой строчкой.

Удобный, небольшой фоторюкзак для компактного размещения DSLR-камеры с объективами и другими необходимыми аксессуарами. Размер - 33х18х10 см. Цвет - черный с фиолетовой строчкой. Вес - 300 г.

Описание

Удобный стильный рюкзак, в котором можно разместить не только фото- и видеооборудование, но и сопутствующие аксессуары, такие как запасные объективы, вспышка, зарядное устройство и т.д. Сбоку размещается карман-сетка для емкости с водой или небольшого штатива.

Рюкзак спроектирован так, что предоставляет фронтальный доступ к его содержимому. Внутреннее пространство может компоноваться с помощью съемных вставок-разделителей.

Рюкзак изготовлен из качественного материала. Закрывается на застежку "молния".

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Арт. NVF-7504
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant V-2630S – система установки фона типа ворота. Состоит из двух стоек высотой до 2,6 метра и перекладины для установки фона шириной до 3 метров. Предназначена в первую очередь для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и весит всего 2,9 кг. Рекомендуется использовать с тканевыми и неткаными фонами размером до 2,72х11 м.


5 630 ₽
В корзину
DGTape UM Gaffa Tape Silver тейп ультраматовый серебро-серый 24 мм x 50 м
Арт. DAN-1481
DGTape UM Gaffa Tape Silver тейп ультраматовый серебро-серый 24 мм x 50 м
Наличие
более 10 шт

DGTape UM Gaffa Tape Silver - тейп ультраматовый серебро-серый, размер 24 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - серебро-серый, ультраматовый.

1 300 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT2201 White 01 фон бумажный 2,1x11м цвет белый
Vibrantone VBRT2201 White 01 фон бумажный 2,1x11м цвет белый
Арт. DAN-5756
Vibrantone VBRT2201 White 01 фон бумажный 2,1x11м цвет белый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 2 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT2201 White 01, размер - 2,1x11 м, цвет - белый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.


-10 %3 490 ₽
3 140 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Арт. NVF-9344
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации. 

Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. 

1 110 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant Clapper-1 хлопушка для кино- и видеосъемки 20х30 см белая с русским текстом
Fotokvant Clapper-1 хлопушка для кино- и видеосъемки 20х30 см белая с русским текстом
Fotokvant Clapper-1 хлопушка для кино- и видеосъемки 20х30 см белая с русским текстом
Арт. NVF-1433
Fotokvant Clapper-1 хлопушка для кино- и видеосъемки 20х30 см белая с русским текстом
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 20 ч

Fotokvant Clapper-1 - хлопушка для кино- и видеосъемки белая с русским текстом. Размер полотна с информацией - 20х30 см. Вес - 450 г. Для беспроблемного использования хлопуки, используйте только маркеры на меловой основе Fotokvant.

Незаменимый инструмент на любой съемочной площадке для синхронизации звука и видео. Хлопушка позволяет точно совместить дорожку с микрофона и кадры с камеры на этапе монтажа, а также маркировать дубли.

-10 %1 480 ₽
1 330 ₽
В корзину

Видео

Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Советы по съемке зимой
Советы по съемке зимой
Как стать звездным влогером
Как стать звездным влогером
Эрнст Хаас - &quot;отец&quot; цветного фото
Эрнст Хаас - "отец" цветного фото
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.