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Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый
Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый
Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый
Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый
Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый
Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый
Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый
Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый
Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый
Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый
Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый
Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый

Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый

Fotokvant
Артикул: MTG-3134

Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый. Удобный рюкзак для компактного размещения DSLR-камеры с объективами и другими необходимыми аксессуарами. Рюкзак разделен на 2 сегмента, нижний для фототехники, верхний для личных вещей. Имеется отдел для небольшого ноутбука или планшета внутри. Карманы для аксессуаров оснащены застежками-молниями. Дополнительный удобный клапан сбоку рюкзака для быстрого доступа в нижний отдел. Нижние ремни для крепления штатива или монопода. Выполнен из плотной ткани с пропиткой. Внешние размеры 48х30х20 см. Вес 1125 гр.

Описание

Fotokvant BSN-10 Military green рюкзак для камеры цвета армейский зеленый

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant BSN-10 Grey рюкзак для камеры цвета серо-черный. Удобный рюкзак для компактного размещения DSLR-камеры с объективами и другими необходимыми аксессуарами. Рюкзак разделен на 2 сегмента, нижний для фототехники, верхний для личных вещей. Имеется отдел для небольшого ноутбука или планшета внутри. Карманы для аксессуаров оснащены застежками-молниями. Дополнительный удобный клапан сбоку рюкзака для быстрого доступа в нижний отдел. Нижние ремни для крепления штатива или монопода. Выполнен из плотной ткани с пропиткой. Внешние размеры 48х30х20 см. Вес 1125 гр.

5 510 ₽
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