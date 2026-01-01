Fotokvant Backpack-01 Black рюкзак для фотоаппарата черный

Описание

Удобный стильный рюкзак, в котором можно разместить не только фото- и видеооборудование, но и сопутствующие аксессуары, такие как запасные объективы, вспышка, зарядное устройство, планшет и т.д. Также есть место для личных вещей, сбоку размещается карман-сетка для емкости с водой.

Имеется возможность быстрого доступа к аппаратуре через боковой карман. На боковой стенке предусмотрен USB-разъем для подключения повер-банка.

Рюкзак изготовлен из качественного материала. Закрывается на застежку "молния".