E-IMAGE EIEB0904 Oscar B20 рюкзак для фото-видео оборудования на колесах

- Эргономичная система для правильного распределения веса
- Специальная конструкция и полностью мягкая внутренняя часть для защиты содержимого
- Съемные внутренние мягкие перегородки
- Внешние и внутренние карманы для аксессуаров
- Переставляемый карман и ремни для крепления штатива
- Водо/пыле/солнцезащитный чехол
- Два колеса с гразезащитным чехлом и выдвижная рукоятка позволяют использовать рюкзак в качестве тележки, предварительно скрыв лямки рюкзака.
Характеристики:
- Материал водонепроницаемый нейлон 1680D
- Внутренние размеры (д х ш х в): 33 х 19 х 39,5 см
- Внешние размеры (д х ш х в): 37 х 31 х 54 см
- Вес 4,5 кг