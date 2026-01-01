E-IMAGE EIEB0904 Oscar B20 рюкзак для фото-видео оборудования на колесах

Арт. DAN-5446

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Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED.

Быстрораскладной фотобокс размером 40x40x40 см со светодиодной подсветкой мощностью 20 Вт. Цветовая температура 5500 (±200) К, CRI >95, возможна регулировка яркости. В комплекте сетевой кабель, три фона (белый, черный, оранжевый) и тканевый рассеиватель. Для удобства транспортировки и хранения фотобокс поставляется в сумке.