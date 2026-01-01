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E-IMAGE EIEB0904 Oscar B20 рюкзак для фото-видео оборудования на колесах
E-IMAGE EIEB0904 Oscar B20 рюкзак для фото-видео оборудования на колесах

E-IMAGE EIEB0904 Oscar B20 рюкзак для фото-видео оборудования на колесах

E-IMAGE
Артикул: DAN-9335

E-IMAGE Oscar B20 рюкзак для фото-видео оборудования на колесах.

Рюкзак для фото-видео оборудования серии Oscar. Внутренние размеры (д х ш х в): 33 х 19 х 39,5 см.

Описание

  • Эргономичная система для правильного распределения веса
  • Специальная конструкция и полностью мягкая внутренняя часть для защиты содержимого
  • Съемные внутренние мягкие перегородки
  • Внешние и внутренние карманы для аксессуаров
  • Переставляемый карман и ремни для крепления штатива
  • Водо/пыле/солнцезащитный чехол
  • Два колеса с гразезащитным чехлом и выдвижная рукоятка позволяют использовать рюкзак в качестве тележки, предварительно скрыв лямки рюкзака.

Характеристики:

  • Материал водонепроницаемый нейлон 1680D
  • Внутренние размеры (д х ш х в): 33 х 19 х 39,5 см
  • Внешние размеры (д х ш х в): 37 х 31 х 54 см
  • Вес 4,5 кг

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