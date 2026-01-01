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Cullmann MALAGA BackPack 550+ grey рюкзак для фото оборудования

Cullmann MALAGA BackPack 550+ grey рюкзак для фото оборудования

Cullmann
Артикул: MTG-0086

Легкий и надежный рюкзак, предназначен для хранения и транспортировки фото- и видеокамер, а также различных аксесуаров. Эргономичная форма и широкие лямки рассчитаны на комфортную эксплуатацию в течение длительного времени. Рюкзак изготовлен из полиэстра 450D с покрытием из ПУ.

Описание

Характеристики:

  • цвет - серый
  • внутренние размеры, см - 27,5х42х13
  • вес, г - 672

Комплектация

  • Чехол для защиты от дождя/солнца.
  • Наплечный ремень

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