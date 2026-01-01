Cullmann MALAGA BackPack 550+ grey рюкзак для фото оборудования

Характеристики:
- цвет - серый
- внутренние размеры, см - 27,5х42х13
- вес, г - 672
Москва
Малая Семеновская 3с6
Легкий и надежный рюкзак, предназначен для хранения и транспортировки фото- и видеокамер, а также различных аксесуаров. Эргономичная форма и широкие лямки рассчитаны на комфортную эксплуатацию в течение длительного времени. Рюкзак изготовлен из полиэстра 450D с покрытием из ПУ.
Характеристики:
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