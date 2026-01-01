Cullmann MALAGA BackPack 550+ grey рюкзак для фото оборудования

Артикул: MTG-0086

Легкий и надежный рюкзак, предназначен для хранения и транспортировки фото- и видеокамер, а также различных аксесуаров. Эргономичная форма и широкие лямки рассчитаны на комфортную эксплуатацию в течение длительного времени. Рюкзак изготовлен из полиэстра 450D с покрытием из ПУ.