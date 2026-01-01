Manfrotto MA2-H-S сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster S

Описание

Обратное открытие клапана обеспечивает эргономичный и безопасный доступ к камере. Внутри на клапане расположены два кармана для карт памяти.

Сумка изготовлена из прочной водоотталкивающей синтетической ткани, устойчива к разрывам и царапинам. Молнии с защитой от осадков. Имеет два способа переноски - наплечная сумка и поясная сумка.

Комплектуется дождевым чехлом и плечевым ремнем. Предусмотрено внешнее крепление для небольшого штатива типа Manfrotto Pixi или Pixi Evo.



Характеристики: