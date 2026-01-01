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Manfrotto MA2-H-S сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster S
Manfrotto MA2-H-S сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster S
Manfrotto MA2-H-S сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster S
Manfrotto MA2-H-S сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster S
Manfrotto MA2-H-S сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster S
Manfrotto MA2-H-S сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster S
Manfrotto MA2-H-S сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster S
Manfrotto MA2-H-S сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster S
Manfrotto MA2-H-S сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster S
Manfrotto MA2-H-S сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster S

Manfrotto MA2-H-S сумка-кобура для фотоаппарата Advanced2 Holster S

Manfrotto
Артикул: DAN-3605

Сумка-кобура для фотоаппарата Manfrotto MA2-H-S Advanced2 Holster S.

Сумка-кобура для системной фотокамеры с установленным объективом 16-35. Внешние размеры - 24х12,5х17 см, внутренние размеры - 18,5х11,5х16 см.

Описание

Обратное открытие клапана обеспечивает эргономичный и безопасный доступ к камере. Внутри на клапане расположены два кармана для карт памяти.

Сумка изготовлена из прочной водоотталкивающей синтетической ткани, устойчива к разрывам и царапинам. Молнии с защитой от осадков. Имеет два способа переноски - наплечная сумка и поясная сумка.

Комплектуется дождевым чехлом и плечевым ремнем. Предусмотрено внешнее крепление для небольшого штатива типа Manfrotto Pixi или Pixi Evo.

Характеристики:

  • внешние размеры, см - 24х12,5х17
  • внутренние размеры, см - 18,5х11,5х16
  • цвет - черный
  • материал - синтетическая ткань
  • вес, кг - 0,2

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Наличие
более 10 шт

Штатив QZSD Q338 с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Максимальная высота 186 см, в сложенном состоянии - 64 см, вес - 2,0 кг.

6 820 ₽
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