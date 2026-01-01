Fotokvant Comman Elite AK49 сумка для фотоаппарата

Характеристики:
- количество внутренних отделений - 1
- материал - нейлон 1000 D
- наружные габариты, мм - 200x150x330
- внутренние габариты, мм - 140x110x300
- вес, г - 680
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Comman Elite AK49 - сумка-кобура для фотокамеры послужит надежной защитой от механических повреждений, грязи и пыли.
Сумку можно переносить как за ручку, так и на плечевом ремне. На верхней поверхности сумки расположена застежка-молния, обеспечивающая быстрый доступ к фотоаппарату. Основное отделение для зеркальной камеры подходит для большинства моделей с пристегнутым объективом. В дополнительные карманы и основной отсек могут быть добавлены 1-2 фильтра, чистящий карандаш и запасной аккумулятор. Размер - 200x150x330 мм.
Характеристики:
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