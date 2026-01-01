Fotokvant Comman Elite AK49 сумка для фотоаппарата

Артикул: DAN-0983

Fotokvant Comman Elite AK49 - сумка-кобура для фотокамеры послужит надежной защитой от механических повреждений, грязи и пыли.

Сумку можно переносить как за ручку, так и на плечевом ремне. На верхней поверхности сумки расположена застежка-молния, обеспечивающая быстрый доступ к фотоаппарату. Основное отделение для зеркальной камеры подходит для большинства моделей с пристегнутым объективом. В дополнительные карманы и основной отсек могут быть добавлены 1-2 фильтра, чистящий карандаш и запасной аккумулятор. Размер - 200x150x330 мм.