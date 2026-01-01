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Fotokvant Comman Elite AK49 сумка для фотоаппарата
Fotokvant Comman Elite AK49 сумка для фотоаппарата
Fotokvant Comman Elite AK49 сумка для фотоаппарата

Fotokvant Comman Elite AK49 сумка для фотоаппарата

Fotokvant
Артикул: DAN-0983

Fotokvant Comman Elite AK49 - сумка-кобура для фотокамеры послужит надежной защитой от механических повреждений, грязи и пыли.

Сумку можно переносить как за ручку, так и на плечевом ремне. На верхней поверхности сумки расположена застежка-молния, обеспечивающая быстрый доступ к фотоаппарату. Основное отделение для зеркальной камеры подходит для большинства моделей с пристегнутым объективом. В дополнительные карманы и основной отсек могут быть добавлены 1-2 фильтра, чистящий карандаш и запасной аккумулятор. Размер - 200x150x330 мм. 

Описание

Характеристики:

  • количество внутренних отделений - 1
  • материал - нейлон 1000 D
  • наружные габариты, мм - 200x150x330
  • внутренние габариты, мм - 140x110x300 
  • вес, г - 680 


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Наличие
в наличии 1-3 шт

Fujimi FBNP-BG1/FG1 - аккумулятор 950 mAh для цифровых фото и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 950 мАч, подходит для фотокамер Sony, которые используют в своей работе акб. NP-BG1/NP-FG1.


580 ₽
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