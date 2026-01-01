Cullmann BOSTON Action 300 сумка для фотокамеры

Описание

Ее можно носить как за ручку, так и на плечевом ремне. На верхней поверхности сумки расположена застежка-молния, обеспечивающая быстрый доступ к фотоаппарату. Основное отделение для камеры подходит для большинства моделей со штатным объективом. В дополнительные карманы и основной отсек могут быть добавлены карточки памяти и батареи. Размер - 100х130х170 мм. Вес - 390 гр.