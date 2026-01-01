images
images
images
Cullmann BOSTON Action 300 сумка для фотокамеры
Cullmann BOSTON Action 300 сумка для фотокамеры
Cullmann BOSTON Action 300 сумка для фотокамеры

Cullmann BOSTON Action 300 сумка для фотокамеры

Cullmann
Артикул: DAN-1197

Cullmann BOSTON Action 300 - сумка для фотокамеры.

Стильная сумка-кобура обеспечивает защиту для фотокамеры с прикрепленными объективом. Комплектуется съемным регулируемым плечевым ремнем и защитным чехлом.

Описание

Ее можно носить как за ручку, так и на плечевом ремне. На верхней поверхности сумки расположена застежка-молния, обеспечивающая быстрый доступ к фотоаппарату. Основное отделение для камеры подходит для большинства моделей со штатным объективом. В дополнительные карманы и основной отсек могут быть добавлены карточки памяти и батареи. Размер - 100х130х170 мм. Вес - 390 гр.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Unifloor CGR73 линолеум сценический 2х4 м
Unifloor CGR73 линолеум сценический 2х4 м
Арт. DAN-1772
Unifloor CGR73 линолеум сценический 2х4 м
Под заказ 1-3 дня

Линолеум сценический Unifloor CGR73, размер - 2х4 м.

Напольное покрытие с матовой поверхностью, предназначенное для проведения шоу. Может быть использовано в качестве как напольного покрытия, так и покрытия для стен. Цвет - зеленый хромакей.

26 300 ₽
Заказать
-7 %
Manfrotto MVDDSHM защитные шторки от солнца для консоли управления Digital Director
Manfrotto MVDDSHM защитные шторки от солнца для консоли управления Digital Director
Арт. DAN-1618
Manfrotto MVDDSHM защитные шторки от солнца для консоли управления Digital Director
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 23 ч

Manfrotto MVDDSHM защитные шторки от солнца для консоли управления Digital Director.

Защищает экран iPad от прямых солнечных лучей. Быстро и легко монтируется. Шторки устанавливаются на консоль управления Digital Director. Совместимые модели iPad mini 4, iPad mini 3 и iPad mini 2.


-6.7 %2 090 ₽
1 950 ₽
В корзину
-8 %
Raylab Kino SHS-02-HS STRAP ремень для плечевого упора
Арт. DAN-1488
Raylab Kino SHS-02-HS STRAP ремень для плечевого упора
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 ч

Raylab Kino SHS-02-HS STRAP - ремень для плечевого упора.

Предназначен для облегчения нагрузки на руки при длительном использовании плечевого упора или при использовании плечевого упора с тяжелым оборудованием. С помощью ремня можно значительно снизить вибрацию рук, что позволяет улучшить качество изображения.

-8 %880 ₽
800 ₽
В корзину
DGCASE 50-02 ударопрочный кейс 420х330х155 мм
DGCASE 50-02 ударопрочный кейс 420х330х155 мм
DGCASE 50-02 ударопрочный кейс 420х330х155 мм
Арт. DAN-1360
DGCASE 50-02 ударопрочный кейс 420х330х155 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт

DGCASE 50-02 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 420х330х155 мм.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

10 200 ₽
В корзину
Derufa Chroma Key CGR73 хромакейная краска под колер для циклорамы
Арт. DAN-1771
Derufa Chroma Key CGR73 хромакейная краска под колер для циклорамы
Под заказ 1-3 дня

Хромакейная краска Derufa Chroma Key вододисперсионная, под колер CGR73.

Краска на основе сополимера акрилата для профессионального применения в фото-, кино- и видеопроизводстве. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию и влагоустойчивостью. Допускается влажная уборка окрашенных поверхностей. Идеально подходит для окраски деревянных циклорам. Фасуется в пластиковые ведра объемом 9 литров. Цвет CGR73.

28 260 ₽
Заказать
Walther SK-124-R Monza фотоальбом 30 магнитных страниц 26x30 красный
Арт. DAN-0927
Walther SK-124-R Monza фотоальбом 30 магнитных страниц 26x30 красный
Наличие
более 10 шт

Walther SK-124-R Monza - фотоальбом на 30 магнитных страниц для фотокарточек. Размер 26x30 см. 

Фотоальбом на 30 магнитных страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер 26x30 см. Цвет обложки - красный.

2 652 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок &quot;Как легко сделать наложение из снега&quot;
Видеоурок "Как легко сделать наложение из снега"
Школа фотографии для собак
Школа фотографии для собак
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.