images
images
images
images
images
images
images
images
Tenba (636-621) Tools BYOB 9 Slim Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-621) Tools BYOB 9 Slim Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-621) Tools BYOB 9 Slim Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-621) Tools BYOB 9 Slim Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-621) Tools BYOB 9 Slim Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-621) Tools BYOB 9 Slim Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-621) Tools BYOB 9 Slim Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования
Tenba (636-621) Tools BYOB 9 Slim Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования

Tenba (636-621) Tools BYOB 9 Slim Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования

Tenba
Артикул: MTG-3464

Tenba (636-621) Tools BYOB 9 Slim Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования. Основная функция вставок BYOB Backpack – предоставить возможность фотографам использовать свои любимые рюкзаки или высокие сумки для транспортировки оборудования, при этом гарантируя надлежащую защиту и безопасность. Вставка Tenba Tools BYOB 9 Slim Backpack Insert выполнена в изысканном цвете океанской волны и предназначена для размещения беззеркальной или компактной зеркальной камеры, 2-4 объективами (установленным 24-70 мм) и аксессуарами.  

Описание

Также предусмотрена возможность использовать вставку BYOB Backpack как самостоятельную сумку для транспортировки и хранения оборудования.
Вставка изготовлена из прочного атмосферостойкого материала - водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent).
Полиуретановое покрытие придает материалу водонепроницаемые свойства, повышает его износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах. Для усиления этих свойств ткань покрывают полиуретаном с двух сторон, увеличивая срок службы изделий.
Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные погодные условия дождь, снег и град.
Закрывается вставка на прочную японскую молнию YKK с двойным бегунком, который позволяет расстегивать и застегивать вставку в двух направлениях.
В верхней части расположена удобная ручка для переноски.
Предлагается два варианта доступа к оборудованию: Вы можете полностью открыть вставку или только её верхнюю часть.
Полное открытие предназначено для удобного размещения оборудования или смены объективов на камере.
Второй вариант доступа рекомендуется использовать, когда вставка находится в рюкзаке и вам нужно быстро достать камеру с установленным объективом. Конструкция верхней части вставки обеспечивает широкий и удобный доступ к камере.
Интерьер вставки выполнен из темно-серого матового мягкого трикотажа, который предохранит оборудование от царапин и потертостей. Съемные делители позволяют настроить пространство точно под размер оборудования и обеспечивают дополнительную защиту. Предусмотрена прочная нейлоновая стропа на липучке для фиксации объектива, установленного на камере.
Наружные эластичные сетчатые боковые карманы подойдут для бутылки с водой, настольного штатива, бумажника и т.п.
На внутренней стороне крышки расположен карман с полупрозрачным окном на молнии для аккуратного размещения мелких аксессуаров – карт памяти, светофильтров, кабелей, аккумуляторов и т.п.

Характеристики:

  • Вес, кг 0,300
  • Внутренняя высота, см 22
  • Внутренняя глубина, см 9
  • Внутренняя длина, см 22
  • Внешняя высота, см 23
  • Внешняя глубина, см 10
  • Внешняя длина, см 23
  • Цвет Синий
  • Материал Полиэстер 300D с PU покрытием и пропиткой DWR
  • Соответствует стандарту ручной клади Да
  • Влагостойкая ткань Да
  • Защитные модульные делители Да
  • Коллекция Tools

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo стабилизатор
Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo стабилизатор
Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo стабилизатор
Арт. DAN-6758
Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo стабилизатор
Наличие
в наличии 1-3 шт

Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo.

Компактный трехосевой стабилизатор для смартфонов. Устройство оснащено встроенной светодиодной лампой с тремя уровнями яркости. Обеспечивает стабилизированное движение по осям панорамирования, наклона и крена, что позволяет снимать плавное видео на телефон с невероятным кинематографическим эффектом. Стедикам легко переключается между портретным и ландшафтным режимами всего одним нажатием кнопки, что позволяет снимать как кинематографические видео, так и видео для социальных сетей. Держатель для телефона надежно удерживает смартфоны и подходит для большинства современных моделей. В комплектацию Combo входит кейс для переноски и хранения и демо-версия платного софта.

5 990 ₽
В корзину
Tenba (636-632) Tools BYOB 13 Camera Insert Black вставка для фотооборудования
Tenba (636-632) Tools BYOB 13 Camera Insert Black вставка для фотооборудования
Tenba (636-632) Tools BYOB 13 Camera Insert Black вставка для фотооборудования
Арт. MTG-3456
Tenba (636-632) Tools BYOB 13 Camera Insert Black вставка для фотооборудования
Наличие
более 10 шт

Tenba (636-632) Tools BYOB 13 Camera Insert Black вставка для фотооборудования. Основная функция вставок BYOB – предоставить возможность фотографам использовать свои любимые сумки и рюкзаки для транспортировки оборудования, при этом гарантируя надлежащую защиту и безопасность. Вставка Tenba Tools BYOB Camera Insert 13 выполнена в благородном классическом черном цвете и предназначена для размещения зеркальной или беззеркальной камеры, 3-5 объективов (в том числе 70-200) и аксессуаров.  

5 900 ₽
В корзину

Видео

Семинар по студийной фото- и видеосъемке на фестивале &quot;Два крыла&quot;
Семинар по студийной фото- и видеосъемке на фестивале "Два крыла"
Креативная подсветка, или Что такое световая кисть
Креативная подсветка, или Что такое световая кисть
Оранжевый кабель. Как фотографировать прямо в компьютер. Tethered съёмка
Оранжевый кабель. Как фотографировать прямо в компьютер. Tethered съёмка
Сара Мун: жизнь в кадре и за кадром
Сара Мун: жизнь в кадре и за кадром
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.