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Shimoda Booster Strap Set 520-205 комплект ремней для подвеса тяжелого/объемного оборудования
Shimoda Booster Strap Set 520-205 комплект ремней для подвеса тяжелого/объемного оборудования
Shimoda Booster Strap Set 520-205 комплект ремней для подвеса тяжелого/объемного оборудования
Shimoda Booster Strap Set 520-205 комплект ремней для подвеса тяжелого/объемного оборудования
Shimoda Booster Strap Set 520-205 комплект ремней для подвеса тяжелого/объемного оборудования

Shimoda Booster Strap Set 520-205 комплект ремней для подвеса тяжелого/объемного оборудования

Shimoda
Артикул: OLE-3839

Ремни-бустеры (утяжки) используются для фиксации на внешней стороне рюкзака тяжелых штативов или громоздких вещей.  Сделаны из прочного нескользящего прорезиненного материала Hypalon. Надежные пряжки YKK позволяют зафиксировать ремни-бустеры на стандартных компрессионных ремнях рюкзака. Длина каждого ремня 39 см

Описание

Shimoda Booster Strap Set 520-205 комплект ремней для подвеса тяжелого/объемного оборудования

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