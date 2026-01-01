Shimoda Booster Strap Set 520-205 комплект ремней для подвеса тяжелого/объемного оборудования

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ремни-бустеры (утяжки) используются для фиксации на внешней стороне рюкзака тяжелых штативов или громоздких вещей. Сделаны из прочного нескользящего прорезиненного материала Hypalon. Надежные пряжки YKK позволяют зафиксировать ремни-бустеры на стандартных компрессионных ремнях рюкзака. Длина каждого ремня 39 см
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