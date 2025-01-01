Фильтр

Популярное

Shimoda – это специализированный бренд, известный своими высококачественными и функциональными рюкзаками для фотографов и путешественников. Основанный в 2016 году известным фотографом и дизайнером Ианом Миллом (Ian Millar), бренд быстро завоевал популярность благодаря инновационным решениям, прочным материалам и продуманной эргономике. Рюкзаки Shimoda отличаются модульной системой, позволяющей адаптировать внутреннее пространство под разное фотооборудование, а также удобной системой переноски штатива и ноутбука.

Компания уделяет особое внимание комфорту при длительном ношении, используя систему вентиляции спины и регулируемые лямки с амортизацией. Модели, такие как Shimoda Explore и Action X, популярны среди пейзажных фотографов, тревел-блогеров и экстремальных путешественников благодаря своей износостойкости и вместительности. Бренд сочетает в своих продуктах практичность, долговечность и современный дизайн, делая их отличным выбором для профессионалов, ценящих надежность и удобство в полевых условиях.

Shimoda – это специализированный бренд, известный своими высококачественными и функциональными рюкзаками для фотографов и путешественников. Основанный в 2016 году известным фотографом и дизайнером Ианом Миллом (Ian Millar), бренд быстро завоевал популярность благодаря инновационным решениям, прочным материалам и продуманной эргономике. Рюкзаки Shimoda отличаются модульной системой, позволяющей адаптировать внутреннее пространство под разное фотооборудование, а также удобной системой переноски штатива и ноутбука.

Компания уделяет особое внимание комфорту при длительном ношении, используя систему вентиляции спины и регулируемые лямки с амортизацией. Модели, такие как Shimoda Explore и Action X, популярны среди пейзажных фотографов, тревел-блогеров и экстремальных путешественников благодаря своей износостойкости и вместительности. Бренд сочетает в своих продуктах практичность, долговечность и современный дизайн, делая их отличным выбором для профессионалов, ценящих надежность и удобство в полевых условиях.

Список товаров пуст
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера