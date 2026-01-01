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Shimoda Accessory Cases 520-094 сумка-органайзер для аксессуаров размер M
Shimoda Accessory Cases 520-094 сумка-органайзер для аксессуаров размер M
Shimoda Accessory Cases 520-094 сумка-органайзер для аксессуаров размер M

Shimoda Accessory Cases 520-094 сумка-органайзер для аксессуаров размер M

Shimoda
Артикул: OLE-3835

Органайзер создан для удобного хранения и транспортировки различных аксессуаров и разделен на два отделения: узкое и плоское для карт памяти, фильтров, и более широкое. Одна сторона органайзера выполнена из прозрачного материала. Имеет ручку и плечевой ремень. Сделан из водостойкого нейлона, усилен армированными нитями. Цвет ярко-синий. Размер М

Описание

Характеристики:

  • Материал нейлон rip-stop с армированной нитью с PU покрытием
  • Внешние размеры  29х15х8 см
  • Вес 100 г

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