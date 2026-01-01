Shimoda Accessory Cases 520-093 сумка-органайзер для аксессуаров размер S

Артикул: OLE-3836

Органайзер создан для удобного хранения и транспортировки различных аксессуаров и разделен на два отделения: узкое и плоское для карт памяти, фильтров, и более широкое. Одна сторона органайзера выполнена из прозрачного материала. Имеет ручку и плечевой ремень. Сделан из водостойкого нейлона, усилен армированными нитями. Цвет ярко-синий. Размер S