Shimoda 4 Panel Wrap 520-204 чехол-органайзер для 6 фильтров и аксессуаров

Характеристики:
- Внешние размеры (в разлеженном состоянии) 25 x 57 x 3 см
- Вес 13 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Органайзер создан для удобного хранения и транспортировки 6 круглых светофильтров диаметром до 95 мм, а также различных мелких аксессуаров, таких как провода, карты памяти, аккумуляторы и т.п. Каждый фильтр и аксессуар помещаются в отдельный прозрачный внутренний карман с молнией YKK. Органайзер закрывается прочной пряжкой YKK, имеет специальную стропу для подвешивания на штатив. Сделан из водостойкого нейлона, усилен армированными нитями.
Характеристики:
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