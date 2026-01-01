Shimoda 4 Panel Wrap 520-204 чехол-органайзер для 6 фильтров и аксессуаров

Артикул: OLE-3833

Органайзер создан для удобного хранения и транспортировки 6 круглых светофильтров диаметром до 95 мм, а также различных мелких аксессуаров, таких как провода, карты памяти, аккумуляторы и т.п. Каждый фильтр и аксессуар помещаются в отдельный прозрачный внутренний карман с молнией YKK. Органайзер закрывается прочной пряжкой YKK, имеет специальную стропу для подвешивания на штатив. Сделан из водостойкого нейлона, усилен армированными нитями.