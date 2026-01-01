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Fotokvant FLH-43 рым-болт с карабином для крепления камеры с объективом
Fotokvant FLH-43 рым-болт с карабином для крепления камеры с объективом
Fotokvant FLH-43 рым-болт с карабином для крепления камеры с объективом

Fotokvant FLH-43 рым-болт с карабином для крепления камеры с объективом

Fotokvant
Артикул: NVF-7802

Fotokvant FLH-43 – рым-болт для крепления камеры с объективом.

Рым-болт с карабином изготовлен имеет стандартную резьбу 1/4". Максимальная нагрузка – 20 кг. Карабин имеет подпружиненный самоблокирующийся язычок. Максимальная нагрузка – 10 кг. Вес - 30 г.

Описание

Fotokvant FLH-43 рым-болт с карабином для крепления камеры с объективом

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