Fotokvant FLH-43 рым-болт с карабином для крепления камеры с объективом

Manfrotto 118 – короткий адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма с креплением для зонта. Изготовлен из латуни.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant FLH-43 – рым-болт для крепления камеры с объективом.
Рым-болт с карабином изготовлен имеет стандартную резьбу 1/4". Максимальная нагрузка – 20 кг. Карабин имеет подпружиненный самоблокирующийся язычок. Максимальная нагрузка – 10 кг. Вес - 30 г.
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Manfrotto 118 – короткий адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма с креплением для зонта. Изготовлен из латуни.
Manfrotto 035 – суперкламп предназначена для установки оборудования на плоские поверхности или трубы диаметром от 13 до 55 мм. Максимально допустимая нагрузка – 15 кг.
Kupo Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL – универсальный зажим супер-кламп. Устанавливается на плоские поверхности и трубы диаметром от 13 до 55 мм. Оснащен гнездом для втулок 16 мм, а также резьбой 1/4 дюйма. Поддерживает оборудование весом до 20 кг. Размеры, см – 11,96x8,66x5,61, диаметр зажима, мм – 50– 51. Вес, г – 449.
Kupo KS052 3/8’’-16F to 1/4’’-20M adapter - адаптер-переходник с 3/8" на 1/4". Переходник для конвертации внутренней резьбы 3/8" на наружную резьбу 1/4". Изготовлен из латуни.
Fotokvant FLH-25 – мини-винт 1/4". Используется для крепления фотокамеры на зажим или шнур. Комплектация – 1 шт.