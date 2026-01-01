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E-IMAGE EIEB0909 Trolley тележка для сумок

E-IMAGE EIEB0909 Trolley тележка для сумок

E-IMAGE
Артикул: MTG-0854

E-IMAGE Trolley тележка для сумок.

Компактно складывающаяся тележка на колесах для транспортировки сумок с оборудованием.

Совместимость: Oscar S20, Harmony C10, Harmony C20,
а также сумки других производителей с крепежом для тележек.

Описание

Характеристики:

  • Высота 98 см
  • Ширина 45 см
  • Глубина 27 см
  • Вес 1 кг
  • Допустимая нагрузка 45 кг

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