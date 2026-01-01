E-IMAGE EIEB0909 Trolley тележка для сумок

Артикул: MTG-0854

E-IMAGE Trolley тележка для сумок.

Компактно складывающаяся тележка на колесах для транспортировки сумок с оборудованием.

Совместимость: Oscar S20, Harmony C10, Harmony C20,

а также сумки других производителей с крепежом для тележек.