E-IMAGE EIEB0909 Trolley тележка для сумок

Характеристики:
- Высота 98 см
- Ширина 45 см
- Глубина 27 см
- Вес 1 кг
- Допустимая нагрузка 45 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Trolley тележка для сумок.
Компактно складывающаяся тележка на колесах для транспортировки сумок с оборудованием.
Совместимость: Oscar S20, Harmony C10, Harmony C20,
а также сумки других производителей с крепежом для тележек.
Характеристики:
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