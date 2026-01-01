Manfrotto PL-CRC-15 Pro Light Video CRC-15 дождевой чехол

Артикул: NVF-9728

Manfrotto PL-CRC-15 Pro Light Video CRC-15 - защитный чехол от дождя, снега и пыли для HDV видеокамеры .

Чехол подойдет для видеокамер Canon XF300 и Sony F3.

Изготовлен из водонепроницаемого материала, прозрачная часть чехла из термопластичного полиуретана (ТПУ). Термопластичный полиуретан обладает высокой прозрачностью, прочностью, эластичностью, устойчив к продольному изгибанию и перепадам температур. Использование ТПУ значительно увеличивает долговечность и повышает качество изделия.

Вес - 200 грамм.