Lowepro S&F Lens Case 9х13 см сумка для объектива для разгрузки

Артикул: NVF-6158

Lowepro S&F Lens Case 9х13 см - чехол предназначенный для переноски объективов.

Чехол для мощных зум-объективов, таких как Nikon 55-200mm f/4. Благодаря конструкции из цельного пенопласта прекрасно гасит любые удары, защищая объектив от механических повреждений, а система OverLap Zipper ™ защищает объектив от пыли, песка и влаги.

На чехле предусмотрена петля SlipLock ™, благодаря чему его можно носить на поясе, разгрузке или прикрепить к другой сумке Lowepro.

Размер - 9х9х13 см. Вес - 0,1 кг.