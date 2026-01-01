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Lowepro S&F Lens Case 9х13 см сумка для объектива для разгрузки
Lowepro S&F Lens Case 9х13 см сумка для объектива для разгрузки
Lowepro S&F Lens Case 9х13 см сумка для объектива для разгрузки
Lowepro S&F Lens Case 9х13 см сумка для объектива для разгрузки
Lowepro S&F Lens Case 9х13 см сумка для объектива для разгрузки

Lowepro S&F Lens Case 9х13 см сумка для объектива для разгрузки

Lowepro
Артикул: NVF-6158

Lowepro S&F Lens Case 9х13 см - чехол предназначенный для переноски объективов.

Чехол для мощных зум-объективов, таких как Nikon 55-200mm f/4. Благодаря конструкции из цельного пенопласта прекрасно гасит любые удары, защищая объектив от механических повреждений, а система OverLap Zipper ™ защищает объектив от пыли, песка и влаги.

На чехле предусмотрена петля SlipLock ™, благодаря чему его можно носить на поясе, разгрузке или прикрепить к другой сумке Lowepro.

Размер - 9х9х13 см. Вес - 0,1 кг.

Описание

Lowepro S&F Lens Case 9х13 см сумка для объектива для разгрузки

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