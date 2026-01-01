Lowepro S&F Lens Case 9х13 см сумка для объектива для разгрузки

Fujimi FBNP-F570 - аккумулятор 2200 mAh для цифровых фото и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 2200 мАч, подходит для фотокамер Sony использующих в своей работе акб. NP-F570/750/970.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lowepro S&F Lens Case 9х13 см - чехол предназначенный для переноски объективов.
Чехол для мощных зум-объективов, таких как Nikon 55-200mm f/4. Благодаря конструкции из цельного пенопласта прекрасно гасит любые удары, защищая объектив от механических повреждений, а система OverLap Zipper ™ защищает объектив от пыли, песка и влаги.
На чехле предусмотрена петля SlipLock ™, благодаря чему его можно носить на поясе, разгрузке или прикрепить к другой сумке Lowepro.
Размер - 9х9х13 см. Вес - 0,1 кг.
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Fujimi FBNP-F570 - аккумулятор 2200 mAh для цифровых фото и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 2200 мАч, подходит для фотокамер Sony использующих в своей работе акб. NP-F570/750/970.
Fotokvant R2-6090SW – складной двухцветный отражатель на пружине.
Одна поверхность белая, другая серебро. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 60x90. Вес - 0,3 кг.
Антибликовая бленда Fotokvant Hood-M1 для монитора. Шторки изготовлены из АВС-пластика, предназначены для защиты экрана монитора от солнечных лучей и более комфортной работы. Подходят для мониторов с диагональю экрана от 15 до 32 дюймов. Снабжены креплением для установки профессиональных калибраторов, таких как Datacolor и X-Rite.
Портативный столик Fotokvant ST-3030 для предметной съемки.
Изготовлен из акрила. В комплект входит белый фон. Может использоваться для фотографии малогабаритных предметов (сувениров, ювелирных изделий, портативной электроники). Размер - 30x30 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Толщина столика - 2 см. Вес - 0,65 кг.
Осветитель светодиодный Godox LEDP260C Bi-color.
Используется в различных фотосессиях, предметной и макросъемке, а также для съемки видео. Высокий индекс цветопередачи максимально точно передает оттенки кожи и полутона. Прибор обеспечивает ровное и мягкое освещение. Регулируемая цветовая температура 3200-5600 К. Осветитель оснащен яркими, долговечными и высококачественными светодиодами. Обратите внимание, что пульт ДУ в комплект не входит, его следует приобрести отдельно!