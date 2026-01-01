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Lowepro S&F Filter Pouch 100 black сумка для фильтров
Lowepro S&F Filter Pouch 100 black сумка для фильтров
Lowepro S&F Filter Pouch 100 black сумка для фильтров
Lowepro S&F Filter Pouch 100 black сумка для фильтров

Lowepro S&F Filter Pouch 100 black сумка для фильтров

Lowepro
Артикул: NVF-6154

Lowepro S&F Filter Pouch 100 black – сумка для фильтров с возможностью крепления на разгрузку. Вмещает до 10 квадратных или прямоугольных фильтров, плюс дополнительный адаптер. Размеры (внутренние), мм – 115x68x190, вес, кг – 0,3.

Описание

Сумка разработана специально для больших прямоугольных или квадратных фильтров, используемых при видеографии, а также при фотосъемке ландшафтов и видов природы. Футляр обеспечивает защиту, удобное использование и аккуратное хранение фильтров. Внутренний органайзер включает перегородки с цветной верхней кромкой, помогающие быстро найти нужный фильтр. Сумка оборудована крепежной петлей SlipLock.

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