Lowepro S&F Filter Pouch 100 black сумка для фильтров

Сумка разработана специально для больших прямоугольных или квадратных фильтров, используемых при видеографии, а также при фотосъемке ландшафтов и видов природы. Футляр обеспечивает защиту, удобное использование и аккуратное хранение фильтров. Внутренний органайзер включает перегородки с цветной верхней кромкой, помогающие быстро найти нужный фильтр. Сумка оборудована крепежной петлей SlipLock.
Manfrotto 102 – ремень для переноски штатива. Изготовлен из прорезиненной ткани. Подпружиненный карабин легко крепится к стальному кольцу на плече штатива, а замкнутая петля захлестывает ноги штатива и затягивается, надежно их удерживая. Оснащается адаптером, обеспечивающим совместимость со всеми штативами Manfrotto.